A jovem de 23 anos e grávida de oito meses, refém do ex-namorado dentro da própria casa desde às 7h desta terça-feira (30), no bairro Copacabana, em Umuarama, no Noroeste do Paraná, está livre.

Por volta de 13h15, conforme informações do Portal da Cidade de Umuarama, o suspeito cedeu ao cerco policial e se entregou às autoridades, liberando a jovem. O comunicado é do tenente-coronel Claudio Roberto Longo Silva, comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar do município.

“Crise encerrada com sucesso. Vítima e causador de evento liberados, rendição voluntária e pacífica”, disse o policial.

Mais cedo, a PM informou que o ex-namorado da vítima invadiu a residência e passou a ameaçá-la com uma faca. O primeiro contato da polícia com o homem aconteceu ainda pela manhã. Equipes do 25º Batalhão, Batalhão de Polícia da Fronteira, Corpo de Bombeiros e SAMU acompanharam a situação, que durou mais de 6 horas.

Policiais de Curitiba apoiam atendimento a caso de grávida refém

Policiais da Companhia de Operações Especiais e da Equipe de Negociação do BOPE se deslocaram de Curitiba para Umuarama, de aeronave, para dar apoio ao atendimento no local. “Ressalta-se que o autor saiu da prisão há cerca de 1 ano e possui diversas passagens, entre elas tráfico de drogas, violência doméstica, roubo, furto, receptação, corrupção de menores e ameaça”, informou a PM.

A jovem ficou sob a mira de uma faca até o fim do cárcere privado. A tenente Giovanna Leme relatou, de acordo com Portal da Cidade, que o rapaz se demonstrou bastante nervoso e exaltação ao longo das negociações.