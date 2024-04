Um homem morreu e outro ficou ferido em um grave acidente envolvendo um guincho e o caminhão que estava sendo transportado pelo veículo, na manhã desta quinta-feira (18). O acidente foi registrado na área de escape da BR-376, na altura do Km 667,3 em Guaratuba, no Litoral do Paraná, na descida da Serra do Mar, sentido Santa Catarina. A cabine do guincho foi arrancada com o impacto da colisão.

Segundo as primeiras informações da concessionária que administra a rodovia, a Arteris Litoral Sul, o guincho acessou a área de escape e o caminhão que estava na prancha se desprendeu. O caminhão passou por cima da cabine, que ficou destruída.

Ainda conforme a concessionária, o motorista do guincho teve ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado para o Pronto Atendimento de Garuva, em Santa Catarina, pela equipe de resgate. Já o motorista do caminhão que estava sendo transportado, que estava sentado no banco do passageiro na cabine do guincho, morreu no local.

“Equipes da Arteris Litoral Sul atuam no atendimento e na sinalização do local. O dispositivo está totalmente bloqueado para o prosseguimento do trabalho das equipes. Não há interdição de faixas ou lentidão na via principal”, informou a Arteris.