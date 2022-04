Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso após atropelar um vizinho depois de uma série de discussões devido à atividade da vítima, que vende frutas em uma tenda, no bairro Campo do Santana, em Curitiba. O crime aconteceu no início da semana e a vítima registrou toda a ação com o celular.

José Jonathan, a vítima do atropelamento, montou uma tenda para vender frutas e legumes em frente à uma loja de materiais de construção, com autorização do proprietário do estabelecimento, na rua Vereador Angelo Burbelo, quase esquina com Delegado Bruno de Almeida, nas proximidades da BR-116.

Mas um morador de uma casa localizada no terreno vizinho passou a implicar com a atividade de Jonathan, alegando que alguns clientes do comerciante estacionam seus carros em frente à residência dele. Após uma série de discussões sobre a presença da tenda, o vizinho, revoltado, atropelou propositalmente o vendedor, que gravou toda a ação.

“Se ele tivesse me atropelado e fosse um muro, não uma grade que aparece ali, ele teria quebrado minhas pernas. ele tinha me matado com a picareta, com certeza”, conta a vítima.

“Já faz um tempo que ele tem ido lá, ele já até ofendeu cliente lá na frente da nossa banca. Ele me atropelou pelo fato de eu estar simplesmente trabalhando. Ele não gosta que o pessoal estacione o carro perto da casa dele, ele se incomoda com isso, colocou umas pedras lá. Ele simplesmente se incomodou com a gente pelo grande fluxo de clientes que nós temos lá”, explica Jonathan.

O motorista que atropelou Jonathan foi preso por tentativa de homicídio. E agora a família da vítima se sente ameaçada e tem medo de voltar ao trabalho. Pai de uma criança de 10 meses, Jonathan não sabe o que vai acontecer. Ele procurou a polícia e foi ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de lesão corporal após o atropelamento. Assustado, Jonathan só espera que o morador que implica com seu trabalho não saia da prisão ainda mais revoltado.

“Eu tenho medo. Deus o livre, eu tenho uma filha de dez meses, imagina, o cara me mata e aí quem vai criar a minha filha. Quem vai sustentar a minha filha”