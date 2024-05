Um desentendimento entre um homem casado e a amante terminou em confusão e tiros em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Na noite desta quarta-feira (29), o rapaz invadiu a casa da mulher, com quem vivia uma relação extraconjugal, e disparou contra a vítima. A moradora de 33 anos teve ferimentos e foi encaminhada ao hospital.

O crime aconteceu na Rua Ângelo Prosdócimo, no Jardim Alvorada, na casa da amante. De acordo com a mãe da vítima, o homem casado morava próximo ao local. Os amantes tiveram um desentendimento e o suspeito foi retirado da casa por familiares da mulher. Entretanto, minutos depois, o homem retornou ao local, arrombou a porta e efetuou disparos de arma de fogo.

Os tiros atingiram uma motocicleta, paredes e móveis da residência, além disso, feriram a mulher que estava no interior da residência. A mãe da vítima esteve em frente ao imóvel e quase foi atingida pelos tiros.

“Cheguei na casa do meu filho, ele descarregou a pistola em mim. Tentou matar eu também. Descarregou no portão, acertou a moto do meu filho. Então eu gritava ‘para, para, para’. Daí ele entrou na casa e baleou ela. Pegou a moto e fugiu na sequência”, contou Lucineia, que trabalha como auxiliar de serviços gerais.

Suspeito de balear amante foge

A amante baleada foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada para atendimento em um hospital. Já o homem casado fugiu. Familiares da vítima repassaram informações sobre o suspeito, porém, o homem não foi encontrado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR).