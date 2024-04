Um homem com asma precisou ser socorrido pela equipe do Falcão 08, Base Leste do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), após passar mal no cume do Morro do Canal, na Serra do Mar do Paraná. A vítima, de 51 anos, teria tentado subir o morro sem o remédio Broncodilatador (bombinha). O caso ocorreu neste sábado (27).

A equipe foi acionada pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo uma enfermeira e Cabo da Polícia Militar (PM) que estava no local, o homem com asma precisava de atendimento emergencial, pois estaria com possibilidade de infartar.

Diante da urgência, a aeronave do BPMOA decolou para o morro. Foi realizado o procedimento de desembarque baixa-altura, “a partir do pairado do helicóptero, do Operador Aerotático e do Operador de Suporte Médico para os primeiros atendimentos e estabilização”.

Assim que a vítima foi estabilizada, a equipe embarcou o paciente e encaminhou o homem com asma para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Veja o momento do resgate: