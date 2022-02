Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, de 46 anos, morreu e uma jovem, de 25 anos, ficou ferida ao terem o carro metralhado no final da tarde desta terça-feira (1). Um cachorro foi baleado na ação criminosa, chegou a ser socorrido por um vizinho, mas não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu na Vila Augusta, no bairro Cidade Industrial de Curitiba, na capital.

De acordo com informações de vizinhos, o casal chegou na residência do homem em uma caminhonete e, ao parar o veículo, um suspeito em um carro branco, aparentemente modelo Uno, desceu do automóvel e atirou várias vezes. Testemunhas relataram que ouviram tiros em rajadas, como em uma metralhadora. Mais de 55 disparos foram feitos no local.

O homem, que já tinha passagens pela polícia, tentou correr, mas foi atingido várias vezes e morreu no local. A jovem que estava com ele foi baleada no braço, socorrida e levada a um hospital. O cachorro do homem, que estava no quintal da residência, também ficou ferido, foi levado para uma clínica veterinária, mas morreu durante a noite.

Vizinhos contaram que o homem morava na casa há cinco meses e que a região costuma ser tranquila. “O ambiente é muito tranquilo, eu gosto muito desse lugar, a gente não vê acontecer coisas assim, sabe? Para mim foi uma surpresa”, explicou um morador do bairro.

A Polícia Civil investiga o caso.