Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi esfaqueado e morto, no noite desta quarta-feira (12), em Arapongas, no norte do Paraná. A vítima foi encontrada sentada no sofá da garagem.

Conforme o boletim registrado pela Polícia Militar (PM), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) notificou a equipe sobre o caso. No corpo haviam diversas perfurações causadas por faca.

O outro morador da casa disse que, ao chegar, a vítima já estava morta e que não havia testemunhado o crime. Ele foi levado à delegacia para ser ouvido.

O local, que fica no bairro Araucária, foi isolado. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionados. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

