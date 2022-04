Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, de aproximadamente 40 anos, foi encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, após ser encontrado com um tiro na cabeça dentro de um carro abandonado, no fim da manhã desta quarta-feira (6), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O veículo estava parado na Rua Silvestre Cavalari, em uma área rural do município.

“A Polícia Militar foi acionada para verificar um veículo abandonado em uma região erma, um local distante de tudo, bastante afastado do centro de Colombo. Ao chegar, os policiais constataram que na posição do motorista havia um homem, de aproximadamente 40 anos, com um tiro na cabeça”, disse o socorrista Márcio Nogaroli, do SIATE.

O homem estava com um tiro na lateral esquerda da cabeça e tinha sinais vitais.

“O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local percebeu que o homem ainda estava vivo e necessitava de atendimento médico. Esse homem se encontrava em estágio avançado de debilitação, em estado de coma. Ele foi entubado, estabilizado e transportado para o hospital para passar por cirurgia”, relatou Nogaroli à Banda B.

Não há informações sobre quem teria efetuado os disparos. A Delegacia de Polícia Civil Alto Maracanã investiga o caso.