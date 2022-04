Um homem de 45 anos foi preso suspeito de invadir e depredar, pela terceira vez, a Capela Senhor Bom Jesus, que fica na comunidade Cruz Alta, em Morretes, no litoral do Paraná.

Usando uma foice e um facão, ele quebrou janelas do local, destruído uma imagem de Jesus Cristo e ainda chegou a atacar moradores da região que tentaram impedi-lo.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (28). “Acontece que ele toma os remédios, mas ele bebe, então fica difícil”, conta a moradora Celia Correia.

“Cada dia mais ele está mais violento, desta vez ele estava armado com um facão e foice, tanto que ele atacou algumas pessoas”,

Ribeiro é presidente da capela e desabafou sobre a situação: “Queremos deixar bonito para a comunidade, mas infelizmente chega aqui e é triste, hoje é um dia muito triste para mim”.

Ele contou que horas antes o homem teria invadido a casa de um outro morador da comunidade e quebrou alguns objetos, como uma televisão.

Após a invasão na igreja, a Polícia Militar (PM) foi acionada e pendeu o suspeito.

O homem foi transferido da delegacia de Morretes para a cadeia pública de Paranaguá, também no litoral do Estado. De acordo com a polícia, ele tem laudos que comprovam a sua condição médica e pode acabar transferido para o Complexo Médico-Penal em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.