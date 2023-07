Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Sem aceitar a separação, um homem tentou matar a ex na tarde desta terça-feira (18) em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo testemunhas, ele teria ficado com ciúmes ao ver a mulher chegando em casa com um motorista de aplicativo. Após os disparos, o suspeito fugiu do local, mas acabou se envolvendo em confronto com policiais da Rone, o Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial.

“Não sei se por ciúmes ou outro motivo, ele realizou os disparos contra ela, mas fugiu. Já aqui em Piraquara, recebemos informações da localização e ele atirou. No revide, acabou atingido”, explicou o tenente da Rone.

O suspeito utilizava uma tornozeleira eletrônica e tinha extensa ficha criminal, incluindo furto, roubo e violência doméstica.

Com ele, os policiais encontraram uma pistola 9 milímetros.

O confronto aconteceu na Rua Pastor Adolfo Weidmann, próximo a ponte do Canal Extravasor.

Diante do caso, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).