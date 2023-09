Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem morreu e a esposa, de 67 anos, ficou ferida gravemente, em um atropelamento registrado na BR-116, em Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente foi na manhã deste sábado (16), por volta das 9h30. Segundo informações do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), o casal foi atingido por um carro, que ficou parcialmente destruído com a colisão.

De acordo com o BPMOA, o homem morreu no local. A esposa foi transportada de aeronave, com ferimentos graves, ao Hospital Cajuru. O motorista do veículo também teve ferimentos, moderados, e foi levado ao hospital de ambulância.

O trânsito está fluindo lentamente, pelo acostamento.