Um homem de 31 anos foi atendido pelo helicóptero da Polícia Militar, depois de bater a cabeça no fundo do Rio dos Papagaios, um recanto de lazer que fica na divisa dos municípios de Balsa Nova e Palmeira, próximo a Curitiba, por volta das 16h30 deste sábado (1.º). Ele teve ferimentos moderados e foi levado ao Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo.

Conforme informações do tenente Bastos, do Batalhão Policial Militar de Operações Aéras (BPMOA), o homem pulou de cima de uma pedra para dentro do rio, de uma altura de cerca de três metros. Mas acabou batendo com a cabeça no fundo do rio e teve um tramatismo crânio-encefálico.

Ele foi tirado da água por populares. Os socorristas precisaram estabilizar a vítima, antes de embarcá-la na aeronave. Apesar disto, informou o tenente, o homem estava consciente e conversando. Além do ferimento na cabeça, ele tinha uma lesão na clavícula também, que será melhor investigada no hospital.