Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher e duas crianças, uma de dois anos e outras de dois meses, em cárcere privado foram resgatadas pela Guarda Civil Municipal de Ponta Grossa, no bairro Cará-Cará, na última quarta-feira (6).

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, foi a mulher quem ligou para pedir ajuda. Pelo telefone, ela informou que ficou presa dentro de casa com as filhas porque o marido que saiu para trabalhar e trancou a residência.

No local, os agentes encontraram as vítimas com o portão cadeado. Os muros da residência tinham mais de dois metros de altura e o suspeito havia levado a chave que pertence a mulher.

Violências sofridas anteriormente

Questionada sobre a situação, a mulher afirmou que sofria violência verbal no casamento, fato comprovado pela equipe por meio de um vídeo apresentado por ela. Além disso, a vítima também relatou que antes de sair, o marido pegou o cartão bancário, no qual ela recebe a pensão da filha mais velha, contra a sua vontade.

O suspeito foi encontrado em seu trabalho, juntamente com o cartão. Ele foi preso em flagrante.

Já na delegacia, a mãe da vítima contou que o suspeito proibia a esposa de manter contato e de frequentar a casa de seus familiares.