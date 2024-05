Um homem, de 30 anos, morreu após um confronto com a polícia em Londrina, no norte do Paraná, nesta terça-feira (30). Segundo a Polícia Militar (PM), ele tinha um mandado de prisão por dois homicídios qualificados. Ao ser anunciada a abordagem, o homem sobe em árvore e ameaça atirar nos policiais, morrendo baleado.

O suspeito teria cometido os crimes em Alvorada do Sul, também no norte do estado. A captura do homem foi uma solicitação da Autoridade Policial titular da 32ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Bela Vista do Paraíso. Ele foi encontrado na lateral de uma casa, mas correu para os fundos da residência.

Segundo o 30º Batalhão da PM de Londrina, durante a perseguição o homem pula o muro, sobe em árvore e empunha um revólver em direção à equipe. Diante da ameaça, ele foi alvejado por disparos dearma de fogo. O suspeito morreu no local.

Dupla morre em confronto

Ainda na terça-feira (30), outros dois confrontos terminaram em morte no Paraná. Dois suspeitos foram mortos pela Rone em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, após uma denúncia de tráfico de drogas. Quando a equipe chegou no local, vários indivíduos pularam muros para fugir, mas os homens foram encontrados e ameaçaram os policiais. Os dois confrontos foram realizados em diferentes locais e horários, mas a dupla pertencia ao mesmo grupo criminoso.