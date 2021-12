Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem suspeito de tentar furtar a fiação de um poste de energia morreu eletrocutado nesta segunda-feira (20), em Londrina, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele teria cerca de 40 anos mas ainda não foi confirmada sua identidade. O fato aconteceu em um loteamento próximo à Avenida das Laranjeiras, na zona leste da cidade.

“O indivíduo teria sofrido uma descarga elétrica na tentativa de realização de um furto na fiação elétrica. Ele veio a cair, os bombeiros foram acionados no local, tentaram realizar o socorro mas esse indivíduo, infelizmente, veio a óbito.”, comenta o Tenente Moreira, da PM.

Pelas roupas que a vítima estava quando foi socorrida, suspeita-se que o homem seja um andarilho. A informação, no entanto, ainda deve ser confirmada. Além da PM, foram até o local a Polícia Civil (PC), o Corpo de Bombeiros e o Instituto Médico Legal de Londrina (IML). O caso será investigado.