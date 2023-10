Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três homens foram encontrados amarrados dentro de um ônibus, em Londrina, no norte do Paraná. A ação foi filmada pela Polícia Militar (PM), na noite esta terça-feira (10).

Conforme o boletim de ocorrência, três pessoas armadas invadiram o estacionamento, que fica na Avenida Rio Branco, e deram voz de assalto. O proprietário do comércio fugiu ao ver a situação. Durante a fuga, encontrou uma viatura da PM e fez a denúncia.

No local, três trabalhadores foram encontrados amarrados com cinta plástica, dentro do veículo. Eles foram feitos reféns pelos criminosos.

Os policiais apreenderam, durante as buscas pelo estacionamento, um revólver calibre .38 e um carro usado no assalto.

Os criminosos conseguiram fugir. Ninguém foi preso. As vítimas foram liberadas, sem ferimentos. O prejuízo não foi divulgado.

Veja o momento em que os trabalhadores são encontrados: