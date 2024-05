Uma idosa de 76 anos foi assaltada no bairro Fanny, em Curitiba, logo após sacar sua aposentadoria. Câmeras de segurança registraram o ocorrido.

A princípio, a vítima estava em uma agência bancária para sacar os R$ 2 mil de sua aposentadoria e a parcela do 13ª salário, quando percebeu uma mulher mais jovem a observando. A suspeita teria seguido a idosa até o ônibus e, dentro do coletivo puxou assunto e tentou uma aproximação. Quando a idosa desceu, a mulher a seguiu até o portão de sua casa. Segundo a vítima, ela percebeu que estava sendo seguida, mas ficou com medo de ser agredida.

Ainda de acordo com a idosa, a mulher solicitou um copo de água assim que chegaram na casa. Quando entrou para pegar, a assaltante a seguiu para dentro da residência. Neste momento a suspeita roubou o envelope com dinheiro e o celular da aposentadoria. Logo em seguida, a suspeita foge em um carro desconhecido.

Após ser assaltada, a idosa registrou o Boletim de Ocorrência. O caso aconteceu na última terça-feira (30), mas a suspeita e o carro ainda não foram identificados.

Confira o vídeo em que a idosa é assaltada em frente a sua casa: