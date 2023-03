Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso de 86 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma motocicleta na noite deste sábado (25), na avenida Morangueira, em Maringá.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima retornava da igreja com a esposa quando tentou atravessar a avenida, nas proximidades da da Associação Cultural e Esportiva de Maringá (Acema), e foi atingido pela motocicleta.

A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o idoso foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi, onde permanece internado em estado grave. De acordo com os socorristas, ele sofreu uma fratura no fêmur e um trauma na face. O motociclista sofreu ferimentos leves e também foi socorrido pela equipe médica.