Um idoso de 60 anos e três adultos (de 57, 54 e 41 anos) ficaram feridos após um grave acidente entre dois carros na PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira (22), por volta das 6h40.

De acordo com o relato do motorista de um dos veículos, que não se feriu, à Polícia Militar (PM), os dois veículos seguiam de Mandaguari a Arapongas e se envolveram em uma batida transversal no Km 9.

Entre as quatro vítimas do acidente na PR-444, a PM também informou que o idoso e os adultos de 57 e 41 anos foram para o Hospital Norte Paraná (Honpar). Já a quarta vítima foi para a Santa Casa da cidade.

O idoso era o motorista do segundo carro envolvido e estava sozinho. Os adultos eram passageiros do outro veículo.