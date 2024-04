Um idoso, de 73 anos, morreu atropelado pelo próprio carro nesta quinta-feira (18), em Prudentópolis, na região central do Paraná. O homem foi encontrado com ferimentos graves embaixo do automóvel, próximo ao portão de uma residência. De acordo com autoridades, o veículo não estava com o freio de mão acionado.

Um sobrinho do idoso foi o primeiro a encontrar o idoso ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não foi possível salvar a vida da vítima. O morador tinha fraturas em membros superiores, inferiores e na cervical, e o óbito foi constatado no local.

Idoso morto atropelado é identificado

O idoso que morreu atropelado pelo próprio carro foi identificado como Pedro Alenkiu. O morador de Prudentópolis estava sozinho no veículo no momento em que desceu para fechar o portão e acabou atropelado. A principal suspeita é que o freio de mão não foi acionado.

Pedro fazia parte da Comunidade Ucraniana de Linha São Pedro e foi homenageado nas redes sociais. O idoso foi sepultado nesta sexta-feira (19), em Prudentópolis.