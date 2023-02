Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso, de 68 anos, morreu em um acidente entre uma moto e um carro no km 421 da BR-277, em Cantagalo, na região centro sul do Paraná, na manhã deste domingo (19). A vítima tinha histórico de multas por pilotar a motocicleta sem habilitação.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto saiu de uma vila às margens da rodovia, acessou a pista sentido Laranjeiras do Sul e deu de frente com o Volkswagen Gol, que não teve tempo de desviar.

A PRF informou que o idoso já havia sido multado três vezes por dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir, em 2011, 2018 e 2021. No ano retrasado, a vítima havia se envolvido em outro acidente semelhante a esse, mas não se feriu. Todas as situações foram próximo ao quilômetro onde aconteceu a tragédia deste domingo.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal