Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três indígenas – duas mulheres e um homem – que foram arrastados pelas correntezas do Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, na região Centro-Oeste do Paraná, foram encontrados mortos nesta quarta-feira (12). A correnteza estava tão forte que eles foram encontrados sem as roupas, às margens do rio.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os indígenas tentaram atravessar o Rio das Cobras na tarde de terça-feira (11). Mas devido à força da água – resultado das fortes e volumosas chuvas que caíram na região entre segunda e terça-feira – eles não conseguiram se segurar e foram levados pelas águas.

As três vítimas, encontradas mortas no leito do rio nesta quarta-feira, foram identificadas como Cleusa Domingos, Lurdes Pedroso e Beto Machado. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico-Legal de Guarapuava.