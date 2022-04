Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um crime brutal tirou a vida de um homem de 39 anos em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na noite desta quinta-feira (28). A vítima, identificada inicialmente como sendo um metalúrgico de nome Ederson, foi morta a facadas pelo homem que mora no mesmo terreno, na casa da frente. O crime foi cometido na frente da vizinhança e, antes de fugir, o assassino ainda disse às testemunhas: “Já matei, já matei”.

O crime foi na Rua Porto Belo, na planta Emiliano Perneta. Conforme apuração do repórter cinematográfico Diogo Cordeiro, vítima e assassino moravam no mesmo terreno, um na casa da frente e outro nos fundos. O homem que mora na frente teria passado o dia inteiro bebendo e, no início da noite, chegou ao imóvel agressivo, metendo o pé no portão.

O morador dos fundos, Ederson, teria ido tomar satisfações e houve uma discussão. O homem bêbado pegou uma faca e assassinou o vizinho na frente da vizinhança da rua, que já tinha saído das casas pra ver o que era a confusão. O homem de 39 anos morreu em segundos.

Antes de fugir, o homem bêbado ainda disse às testemunhas: “Já matei. Já matei”. A Polícia Militar foi chamada, mas o suspeito ainda não foi localizado.