A jovem Kamilly Vitória Cândido, de 21 anos, morreu em um acidente entre um carro e uma moto registrado na noite de sexta-feira (22), na PR-272, em Faxinal, no interior do Paraná.

Kamilly é filha de um jornalista da região, que foi cobrir o acidente e descobriu que a filha estava morta.

A princípio, a jovem estava saindo do trabalho de moto quando bateu contra um carro. Cândido não resistiu e acabou morrendo no local do acidente.