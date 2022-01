Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma briga de namorados terminou em tragédia na cidade de Curitiba, na noite desta terça-feira (25). Após um desentendimento com a companheira, um rapaz saiu para caminhar na BR-376, no trecho conhecido como Contorno Sul, no bairro Campo Comprido. Preocupado, o pai do jovem foi atrás do filho, mas, infelizmente, encontrou Arthur atropelado em um canteiro da marginal.

O jovem já estava sem vida quando o pai encontrou o corpo. O motorista que causou o acidente fugiu sem prestar socorro.

“Infelizmente não prestou socorro, então se identificado responderá por omissão de socorro”, contou o tenente Rocha do BPTran.