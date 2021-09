Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma jovem, de 24 anos, caiu de uma motocicleta e bateu a cabeça no chão na noite desta sexta-feira (03). Ela fazia uma aula prática no pátio de uma autoescola, na Rua Rio Solimões, no bairro Weissópolis, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

A vítima sofreu ferimentos graves, foi socorrida e levada ao Pronto Socorro São José.