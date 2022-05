Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 21 anos teve 90% do corpo queimado após receber um choque elétrico no final da manhã deste domingo (15). O acidente aconteceu depois que a vítima entrou em uma subestação da Companhia Paranaense de Energia (Copel) que fica na Avenida Comendador Franco na esquina com a Avenida Dario Lopes, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba.

Até o momento, não se sabe qual era a motivação da vítima que entrou na subestação da Copel. De acordo com o Cabo Almeida do Siate, as subestações da Copel são locais de alto risco. Afinal, cada fio de energia tem tensão elétrica em torno de 69 mil volts. A vítima estava no interior da subestações a 5 ou 6 centímetros do local da descarga elétrica.