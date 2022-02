Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 24 anos foi assassinado a tiros no final da manhã desta quinta-feira (10), em Ibiporã, no norte do Paraná. O homicídio aconteceu na rua Ibrahim Prudente da Silva. O corpo da vítima foi encontrado na calçada. Policiais militares ainda estão no local para isolar a área.

De acordo com testemunhas, o jovem teria levado de cinco a seis tiros. Ele não tem passagens pela polícia. Conforme apurado pela equipe da RICtv, a vítima deixou uma esposa e um filho. Próximo ao local, há um terreno baldio e outro abandonado.