Um jovem de 21 anos desapareceu neste sábado (21) após ser visto se afogando pelo grupo de amigos que estava acompanhado na Praia Brava, em Guaratuba, no Paraná.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os amigos não conseguiram salvar a vítima, que nadava em um local sem guarda-vidas no final de semana, devido a falta de efetivo para cobrir todos os pontos do litoral.

As buscas começaram no sábado (21) e continuam neste domingo (22). Os guarda-vidas realizaram mergulhos livres durante uma hora e, em seguida, navegaram com uma embarcação até o anoitecer no local do desaparecimento.

Neste domingo (22), as equipes realizam mergulhos livres na procura pelo jovem, que não teve nome divulgado. A esperança, de acordo com o soldado Vinícius da corporação, e encontrar a vítima ainda com vida.