O jovem de aproximadamente 20 anos, que desapareceu no Balneário Primavera, em Pontal do Paraná, no Litoral, foi encontrado morto no começo da manhã deste sábado (9). O corpo estava no Balneário Flórida, em Matinhos, que fica cerca de 13 quilômetros distante do local do sumiço.

De acordo com a corporação, o afogamento aconteceu por volta das 15 horas. Uma segunda vítima conseguiu sair da água sem ferimentos.

Todo o aparato de socorro foi levado ao local, incluindo a moto aquática de salvamento. Até 19 horas, porém, o jovem não havia sido encontrado. Com a retomada das buscas, ele foi encontrado morto.

A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.