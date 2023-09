Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 21 anos ficou ferido após bater com o carro contra um caminhão na BR-467, entre Cascavel e Toledo, nesta terça-feira (26). O rapaz estava fugindo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no momento do acidente.

O veículo do suspeito estava carregado com maconha. Ele perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro, em seguida invadiu a pista contrária e bateu de frente contra a carreta.

O Corpo de Bombeiros atendeu o jovem, que preciso de atendimento hospitalar. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram a apreensão da droga.