O domingo (27) começou com uma tragédia familiar em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Um pai foi morto pelo próprio filho com golpes de facão dentro de um supermercado. Mesmo morrendo, a vítima pediu a Deus que perdoasse o rapaz de 23 anos.

O homem esfaqueado é Valter Miranda, de 56 anos. Ele trabalhava com o filho no comércio de assados da família, na Avenida Independência, no bairro Passaúna. A discussão que terminou em tragédia começou enquanto pai e filho trabalhavam no local e terminou dentro de um supermercado do outro lado da rua.

A rua e os estabelecimentos da região estavam bastante movimentados no momento do crime e foi presenciado por muitas testemunhas. Uma delas foi Tatiana Ferreira. Ela contou para a reportagem da Banda B, que esteve no local, que a vítima das facadas entrou no mercado pedindo socorro.

“Muita gente tentou salvá-lo, mas não tinha como. O filho dele estava com um facão. Ele começou a tirar lascas da cabeça do pai dele. Conforme saíam as lascar, o facão caía no chão”, relatou a mulher.

Apesar de ser uma vítima de um crime bárbaro, o pai ainda chegou a clamar por piedade para o filho, como revelou a testemunha. “Mesmo morrendo, ele pedia pra Deus perdoar o filho dele”, disse ela, emocionada.

Pai e filho vendiam assados no comércio da família de Araucária nos fins de semana. A mulher contaque sempre via os dois no local e que de vez em quando discutiam. “Mas normal. Nunca vi o filho respondendo o pai e hoje aconteceu isso. Acordei com os gritos de socorro do homem.”

Celso Carvalho estava no supermercado e também ficou em choque com o crime e não teve coragem de ficar no local do homicídio.