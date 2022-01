Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 20 anos morreu após o carro que dirigia sair da pista e cair dentro de um rio nesta quinta-feira (6), na BR-153 em Imbituva, no centro-sul do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na ponte do Rio Ribeira e a única vítima, o jovem Romulo Bastos, morreu no local.

As investigações da polícia apontam que o motorista perdeu o controle da direção ao sofrer o acidente. O carro ficou praticamente submerso.

As autoridades só foram acionadas após o veículo ser avistado por um ciclista que passava pelo local.