Um jovem, de 21 anos, morreu baleado na madrugada de sábado (17), no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Além dele, uma criança, de 4 anos, foi atingida por um tiro no peito e encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Conforme o portal aRede, as vítimas estavam em casa quando foram baleadas. Testemunhas relataram que um veículo parou em frente a residência, e, em seguida, dois ocupantes desceram, entraram no local e efetuaram os tiros.

O jovem que morreu foi identificado como Rulian Patrick Sandak. Além disso, uma terceira pessoa também ficou ferida. Ele e a criança foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, ambos em estado grave.

A criança baleada ganhou alta da UTI e segue internada nesta segunda-feira no Hospital Materno-Infantil da Universidade Estadual de Ponta Grossa (Humai-UEPG).