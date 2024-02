Um jovem de 18 anos morreu vítima de um grave acidente registrado na noite de sexta-feira (16) no km 523 da BR-277, em Guaraniaçu, no oeste do Paraná. O sogro dele era o motorista do veículo e foi preso por embriaguez ao volante.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito e o genro seguiam de Ibema para Guaraniaçu, quando o condutor perdeu o controle da direção e acabou capotando. Dois veículos que vinham na pista acabaram batendo no carro acidentado.

Um motociclista ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o hospital. O outro condutor envolvido não teve ferimentos.

Além de dirigir sob efeito de álcool, o sogro da vítima não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Posteriormente, ele foi submetido ao teste do bafômetro que apontou 0,56 miligramas de álcool por litro de ar dos pulmões.

Os policiais encontraram no veículo do suspeito uma arma de fogo. Ele foi preso em flagrante e deve responder pela morte do genro e pelos crimes de trânsito.