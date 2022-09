Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mãe e filha morreram ao se envolverem em um acidente, na BR-376, neste sábado (3). As duas estavam em um carro que bateu contra uma carreta, no trecho de Guairaçá, no Noroeste do Paraná.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, o automóvel e o bitrem bateram de frente. O carro ficou preso embaixo da carreta, que estava carregada de milho, e pegou fogo.

A carreta estava no sentido Paranaguá, enquanto o Prisma seguia para Porto Rico.

Embora o incêndio tenha sido controlado, não foi possível salvar as vítimas, que morreram carbonizadas presas às ferragens.

A mulher, de 48 anos, foi identificada como Patrícia Dutra. Com ela estava a filha, Bianca Dutra, de 28. Ambas eram moradoras de Sarandi, na mesma região do estado.

O motorista da carreta não ficou ferido. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Paranavaí. As causas do acidente serão apuradas.