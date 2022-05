Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um bebê, com 30 dias de vida, morreu após se engasgar com o leite materno na manhã desta segunda-feira (23), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com o portal aRede, a mãe amamentou o bebê durante a madrugada e voltou a dormir. Ao acordar pela manhã, viu que a criança estava sem vida.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, juntamente com a Polícia Militar (PM).