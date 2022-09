Um bebê nasceu na Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Cascavel, no Oeste do Paraná, na noite de domingo (25).

O casal da Linha Cachoeira Baixa, área rural de Cascavel, estava nas proximidades da unidade policial, na BR-277, quando a mulher entrou em trabalho de parto dentro do automóvel. Rapidamente o condutor e pai da criança parou o carro e pediu auxílio dos federais.

Quando os policiais foram até o veículo, a bolsa havia se rompido e a criança estava em iminência de nascer. Rapidamente os policiais acionaram uma equipe do Samu e encaminharam os pais para dentro do posto policial.

Antes mesmo da chegada dos socorristas do Samu, a criança nasceu. O policial, na presença do pai, realizou o parto. Quando a equipe do Samu chegou, auxiliaram na finalização do parto e encaminharam o casal e o bebê para o Hospital São Lucas.

O recém-nascido e a mãe passam bem.