Uma mulher, de 40 anos, foi atingida com dois tiros na perna após tentar impedir o assassinato do filho na madrugada deste sábado (11). Silmara Sulivan estava em casa com o marido e família quando dois homens chegaram para matar seu filho, Fernando Sulivan.

O caso aconteceu na Rua Rio Branco, no Jardim Napole, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

Em entrevista à Banda B, Fernando conta que não sabe porque os autores dos disparos estão atrás dele. No entanto, disse que é a segunda vez que os suspeitos tentam atirar nele.

“O cara veio pra me matar e minha mãe veio pra me defender, mãe é mãe né”, destaca Fernando

Silmara foi levada em estado grave para o Hospital Cajuru, em Curitiba. Os autores dos tiros fugiram antes da chegada da Polícia Militar.