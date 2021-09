Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um rapaz de 32 anos foi esfaqueado nas costas pela própria esposa na manhã desta sexta-feira (3), no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Com a intensidade do golpe, a lâmina penetrou a cavidade do tórax dele. A mulher permaneceu no local do crime e se entregou para a polícia.

Segundo relatos no local, a vítima teria passado a noite fora de casa e chegado somente esta manhã. Esta não teria sido a primeira vez que o marido deixa de retornar no mesmo dia para a residência onde mora com a esposa.

Ao chegar ao endereço onde aconteceu o crime, a vítima foi encontrada do lado de fora da casa, sentada na calçada, segundo o sargento Evandro, do Siate do Corpo de Bombeiros.

O rapaz foi levado consciente ao Hospital do Trabalhador. Ele estava com bastante dor no local do ferimento e com dificuldades para respirar.

“Fizemos a imobilização dele no interior da ambulância, com oxigênio”

disse Evandro.

O sargento do Corpo de Bombeiros revelou que a mulher permaneceu no local e que estava calma, enquanto aguardava para se entregar para a polícia.

“Foi um desentendimento entre casal e acabou a mulher desferindo este golpe contra o cidadão. Ela estava esperando a polícia para os procedimentos legais.”

A faca foi entregue pelo sogro da autora e está de posse da Polícia Militar.