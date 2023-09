Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma médica foi assassinada neste sábado (16) durante uma tentativa de assalto em Maringá, no Noroeste do Paraná. Thayani Garcia Silva, de 27 anos, levou um tiro no tórax, e o primo, que está internado, foi baleado no peito.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a médica tinha estacionado o carro em frente a casa de um familiar, quando pessoas armadas apareceram no local e anunciaram o assalto. Thayani tentou fugir, mas foi baleada, dirigiu por alguns metros até invadir com o carro uma casa da vizinhança.

O primo foi atingido quando ouviu os disparos e correu para tentar salvar a médica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e tentou socorrer Thayani, mas ela não resistiu e morreu no local.