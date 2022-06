Um motociclista ficou gravemente ferido após bater uma moto de alta cilindrada na traseira de um carro na manhã desta sexta-feira (24), em Mandaguari. Ele precisou ser resgatado através do helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O acidente aconteceu na PR-444. A moto bateu na traseira de um Chevrolet Cruze que seguia pelo mesmo sentido. O motociclista, de 34 anos, ficou gravemente ferido e sofreu múltiplas fraturas pelo corpo.

Ele foi resgatado pelo helicóptero do SAMU e levado ao Hospital Metropolitano de Sarandi. Antes do helicóptero decolar, os socorristas tiveram que estabilizar o motociclista ainda em solo por alguns minutos.

Os ocupantes do carro nada sofreram. O automóvel sofreu avarias em parte da lataria traseira, além de ter quebrado uma lanterna e o para-brisa traseiro. A moto teve maiores danos, com peças ficando espalhadas pela rodovia. O trânsito ficou lento no local.