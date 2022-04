Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um posto de combustível de Mauá da Serra, no norte do Paraná, ficou no prejuízo após um motorista fugir sem fazer o pagamento. Nesta quinta-feira (31), o suspeito abasteceu 28,28 litros de gasolina e saiu em alta velocidade.

O caso foi registrado na Avenida Ponta Grossa, centro da cidade. O motorista estava em um Corsa, sem um dos retrovisores e com o para-choque quebrado. No total, o prejuízo foi de R$ 200.

A Polícia Militar (PM) trata o caso como estelionato. Pela placa, foi possível conferir que o veículo é de Maringá. Foram feitas buscas na região, mas o motorista não foi encontrado.

O frentista do posto registrou boletim de ocorrência.