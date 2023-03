Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma tragédia foi registrada na manhã deste sábado (18), enquanto uma equipe de roçagem fazia um serviço no Jardim Europa I, em Cambé, no norte do Paraná. O motorista do ônibus da empresa prestadora de serviços de roçagem, varrição, limpeza, construção e vigia, não percebeu que um dos colegas de trabalho estava agachado e causou o atropelamento.

Carlos Dias, de aproximadamente 50 anos, foi atingido pelo ônibus no momento em que estava na Rua Berlim e não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

O acidente causou comoção e deixou os outros trabalhadores bastante abalados no local.