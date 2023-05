Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 16 anos estava dirigindo, quando perdeu o controle do carro e bateu em outros veículos que estavam estacionados, na cidade de Colombo, capital de Sri Lanka. Após a colisão, o carro passou por cima dos outros veículos e só foi parar longe do local do acidente.

Os vídeos acima, publicados por um rapaz identificado apenas como Varnasuthan, mostram o momento em que a forte batida acontece. Os veículos que estavam estacionados são empurrados para a calçada.

Segundo Varnasuthan, o motorista tem 16 anos e mais seis pessoas estavam no carro em alta velocidade. Além disso, também destacou que não haviam ocupantes nos outros dois veículos.