A motorista de um Camaro foi resgatada pelo Siate após sofrer um acidente na BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. A jovem, de 27 anos, conduzia o veículo quando perdeu o controle, saiu da pista e colidiu com o guard rail da rodovia.

Além da motorista, um passageiro, de 24 anos, recebeu atendimento, mas foi liberado sem lesões. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia no momento do acidente e não foram identificados outros veículos envolvidos na colisão.

A equipe da PRF também relatou que os pneus do Camaro estavam com desgate excessivo, o que pode ter contribuído para o acidente.