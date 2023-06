Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 30 anos morreu logo após o carro que ele era passageiro bater contra uma árvore na BR-277, no Litoral do Paraná, na madrugada deste domingo (4). O motorista do carro desapareceu depois do acidente.

A batida foi no quilômetro 39 da rodovia, na região de serra, em Morretes. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Uno saiu da pista e bateu contra uma árvore. O passageiro morreu na hora. Havia apenas ele no local do acidente quando a polícia chegou.

Ainda não se sabe o que causou a saída de pista, já que era um trecho de reto estrada. Apesar de ser noite – era 1h da manhã – o céu estava claro e a visibilidade na estrada estava boa. Não chovia.