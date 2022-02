Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista embriagado atingiu um motociclista, na noite deste sábado (12), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O piloto da moto foi arrastado e teve a perna arrancada.

O causador do acidente não prestou socorro. A perna do motociclista foi encontrada a 600 metros do local do acidente.

“Chegando no local, a viatura se deparou com o indivíduo com o membro amputado e populares disseram que tinha sido um Renault Fluence, que teria colidido com a motocicleta e se evadido. A equipe encontrou a parte da perna do rapaz a cerca de 600 metros de distância do local do acidente e, posteriormente, o Corpo de Bombeiros chegou no local e deu o devido atendimento à vítima”, disse o inspetor Rafael da Guarda Municipal de Campo Largo.

O motorista foi localizado, visivelmente embriagado, a cerca de 1,5 km de onde aconteceu a batida.

“A Guarda Municipal realizou o patrulhamento e buscas nas imediações, visto que o veículo sofreu grandes avarias e poderia estar parado no local. Foi encontrado o carro cerca de 1,5 km do local do acidente. O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que deu positivo para ingestão de álcool”, afirmou à Banda B.

O condutor do Fluence passou a noite na cadeia, mas foi liberado pela Justiça na tarde deste domingo (13), por não ter antecedentes criminais.

O motociclista foi encaminhado em estado grave ao hospital.