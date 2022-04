Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou nesta sexta-feira (22), que o motorista que causou o acidente que resultou na morte de uma grávida, responderá por homicídio. O acidente de trânsito aconteceu no último domingo (17) e o condutor do veículo que atingiu o automóvel de Manuela Queiroz Vicenti recusou o teste do bafômetro.

O motorista chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado na sequência. Conforme apurou a polícia, o causador do acidente furou a preferencial e atingiu o carro em que estava Manuela e o companheiro. O namorado da grávida não teve ferimentos graves e recebeu alta hospitalar em seguida.

Já a mulher, que estava no banco do passageiro, justamente onde o carro foi atingido, foi submetida a várias cirurgias. Entretanto, nem ela e nem o bebê sobreviveram. Com a confirmação da morte, a PCPR informou que o suspeito passa a responder por homicídio.

“Como ocorreu o óbito, o Investigado passa a responder agora por homicídio na direção de veículo automotor. As diligências continuam e alguns atos precisam serem praticados para conclusão do inquérito”, informou a PCPR.

Existe a suspeita que o motorista estava embriagado no momento do acidente.

Homenagens

Logo após o anúncio da morte de Manuela, diversos amigos e familiares utilizaram as redes sociais para se despedir da jovem.