Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o condutor de um veículo Peugeot derrapou na pista e bateu em um Fiat Palio que estava estacionado e depois fugiu, na Rua Paraná, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

Por volta das 22h20 uma mulher estaciona o Palio, sai do carro e entra em um estabelecimento comercial. Cerca de 40 segundos depois o Peugeot bate no carro estacionado.

Quando a mulher saiu do comércio para falar com o condutor que causou o acidente, ele fugiu do local